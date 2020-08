Nie jest na razie jasne, ilu osób dotyczy ten środek zapobiegawczy ani jakie dokładnie funkcje sprawowali zatrzymani urzędnicy - precyzuje agencja.

Areszt domowy ma być nadzorowany przez armię i trwać do czasu ustalenia odpowiedzialnych za ogromną eksplozję w bejruckim porcie - cytuje swoje źródła Reuters.

We wtorek późnym popołudniem w porcie w Bejrucie doszło do wybuchu, który zniszczył dużą część miasta. Według libańskiego oddziału Czerwonego Krzyża spowodowała ona śmierć co najmniej 100 osób, liczbę rannych oceniono na 4 tys.

Jako przyczynę tragedii władze libańskie podały prace spawalnicze w składach, gdzie trzymano 2750 ton saletry amonowej (azotanu amonu), skonfiskowanej przez władze w 2014 r.(PAP)

