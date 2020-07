DGS w komunikacie przesłanym agencji wyjaśnia, że nieprzestrzeganie obowiązku noszenia maseczki, zarówno w zamkniętych przestrzeniach publicznych, jak i środkach transportu publicznego, może być uznane za naruszenie prawa, które karane jest stałą grzywną w wysokości 135 euro.

Od poniedziałku we Francji noszenie maseczek ochronnych będzie obowiązkowe w zamkniętych przestrzeniach publicznych, takich jak sklepy, banki oraz zamknięte targowiska - ogłosił w sobotę minister zdrowia Olivier Veran. Jest to jeden ze środków, który ma uchronić kraj przed wzrostem zakażeń koronawirusem w momencie, gdy - jak informuje agencja Reutera - epidemia Covid-19 we Francji zaczyna się ponownie rozwijać. (PAP)