Jak powiedział PAP oficer prasowy ambasady RP w Lizbonie Bogdan Jędrzejowski, na Trzaskowskiego oddały głos 1033 osoby, a na prezydenta Andrzeja Dudę – 88.

„Poza 1121 zaakceptowanych przez komisję głosów było jeszcze kilkanaście innych, które z przyczyn formalnych nie mogły zostać uznane za ważne” - wyjaśnił Jędrzejowski.

Przedstawiciel polskiej placówki dyplomatycznej przypomniał, że w obu turach organizowane w Portugalii wybory miały formę głosowania korespondencyjnego. Dodał, że do niedzielnego wieczora Polacy mieli możliwość osobistego dostarczania kart do głosowania do konsula w Lizbonie.

„W niedzielę około 200 wyborców przyniosło koperty z kartami do głosowania do konsula. Wszystko odbywało się bardzo sprawnie, a przed budynkiem ambasady nie tworzyły się kolejki” - dodał Bogdan Jędrzejowski.

W wyborach prezydenckich organizowanych na terenie Portugalii działała tylko jedna komisja wyborcza – przy polskiej ambasadzie w Lizbonie.