Na środowej konferencji prasowej w Trzciance Trzaskowski stwierdził, że lista osób ułaskawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę budzi "mnóstwo wątpliwości i pytań". W związku z tym kandydat KO zaapelował do prezydenta o ujawnienie informacji dotyczących ułaskawienia: trzech osób skazanych za handel narkotykami w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, trzech osób, które zostały skazane za znęcanie się nad rodziną oraz jednej osoby skazanej za morderstwo.

"Ułaskawienia są bardzo ważnym elementem prezydentury i warto, żeby ten system był jak najbardziej przejrzysty. Nie chodzi tu oczywiście o dane osobowe, tylko o kategorie przestępstw. Chodzi o to, żeby opinia publiczna mogła poznać wszystkie szczegóły" - oświadczył kandydat KO.

Trzaskowski chce również wiedzieć, czy na liście ułaskawionych osób pojawiały się osoby związane z PiS albo wpłacające pieniądze na fundusz tej partii. Polityk zaapelował, aby informacje, o które występuje, zostały przekazane opinii publicznej do czwartkowego wieczoru. "Te decyzje są na tyle istotne, że system powinien być przejrzysty, zwłaszcza co do kryteriów, zwłaszcza co do tego, na podstawie jakich zaleceń, pan prezydent tego typu decyzje podejmuje" - podkreślił.