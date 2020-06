Filary Funduszu Medycznego: leki i świadczenia zdrowotne, inwestycje oraz profilaktyka

Utworzenie Funduszu Medycznego, który służyć ma poprawie zdrowia i jakości życia Polaków to główny cel projektu, który prezydent Andrzej Duda skierował we wtorek do Sejmu. Trzy główne filary Funduszu to leki i świadczenia zdrowotne, inwestycje oraz profilaktyka.