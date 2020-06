Głosowanie korespondencyjne. We wtorek mija termin na złożenie wniosku

Wyborca głosujący w kraju ma otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do dnia 23 czerwca 2020 r.źródło: ShutterStock

We wtorek upływa termin, do którego chcący w dniu 28 czerwca zagłosować korespondencyjnie powinni zgłosić taki zamiar. Później będą mogły to zrobić jedynie osoby objęte kwarantanną.