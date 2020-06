Fogiel był w czwartek gościem "Sygnałów dnia" w radiowej Jedynce.

"Wraca tzw. Dudabus, pan prezydent będzie na jego pokładzie jeździł po Polsce, spotykał się z wyborcami. Pewnie z powodów czysto logistycznych i kalendarzowych nie uda się, żeby codziennie Dudabus ruszał w trasę, ale to na pewno będzie bardzo częste" – powiedział Fogiel.

"Oczywiście będziemy zachowywać wszystkie zasady ostrożności" – zapewniał. Dodał, że będzie to dotyczyło pokładu autobusu, gdzie będą przestrzegane wytyczne co do liczby osób, które mogą podróżować oraz dezynfekcji rąk i zakrywania twarzy. "Ale również nie będziemy organizować żadnych wydarzeń, które by te zalecenia łamały" – przekonywał.

"Zdrowie wszystkich osób, z którymi będziemy się kontaktować na trasie, jest priorytetowe" – dodał Fogiel.