Od 1 czerwca dla klientów zostały otwarte restauracje, bary i kawiarnie (od początku kwietnia, odkąd nałożono restrykcje, dopuszczalna była tylko sprzedaż na wynos).

Zwiększono też dopuszczalną wielkość zgromadzeń - do 50 osób (dotychczas do 10). Jednocześnie w okresie do końca lipca możliwa jest organizacja niektórych masowych wydarzeń publicznych np. sportowych, z udziałem maksymalnie 500 widzów.

Dla branży gastronomicznej wprowadzono nowe przepisy tymczasowe - ograniczony jest czas otwarcia lokali (od godz. 6 do 23) oraz dopuszczalna liczba klientów wewnątrz (do połowy zapełnienia). Np. w Helsinkach w jednej z popularnych krajowych sieci fast food udostępniono co drugi stolik. Władze wymagają też przestrzegania dodatkowych zasad higieny w lokalach i dbania o zachowanie bezpiecznej odległości między klientami.

Placówki kulturalne też mogły zacząć funkcjonować od poniedziałku, ale większe muzea czy galerie, jak popularna helsińska galeria sztuki współczesnej Kiasma, zostaną otwarte dla zwiedzających we wtorek. Część muzeów ze względów bezpieczeństwa nie będzie jednak w czerwcu i lipcu organizować grupowego zwiedzania z przewodnikiem.

Z początkiem miesiąca działalność wznowić mogą także baseny i publiczne sauny. W Helsinkach otwarto już m.in. odkryty basen olimpijski. Niektóre obiekty kryte pozostaną jednak zamknięte do jesieni.

Działalność rozszerzyły również miejskie biblioteki, w których otwarto czytelnie (od połowy maja można było jedynie wypożyczać książki). Popularne w kraju autobusy biblioteczne (mobilne wypożyczalnie) wyruszą ponownie w trasy.

Nieco później - w kolejnych tygodniach czerwca - w różnych miastach w kraju otwarte zostaną parki rozrywki. Stołeczne wesołe miasteczko Linnanmaki planuje początkowo z własnej inicjatywy ograniczyć (do jednej czwartej) liczbę korzystających z atrakcji.

W Finlandii, według państwowych służb ochrony zdrowia i epidemiologicznych, dzięki nałożonym w marcu ograniczeniom w życiu społecznym i gospodarczym udało się wyraźnie spowolnić epidemię koronawirusa, której szczyt - jak podano - nastąpił w kwietniu.

Dotychczas według danych Fińskiego Instytutu Zdrowia i Spraw Socjalnych (THL) w kraju potwierdzono laboratoryjnie ponad 6,8 tys. przypadków koronawirusa (w ostatnich dniach rejestrowano od kilkunastu do kilkudziesięciu nowych). W związku z Covid-19 poinformowano o ponad 300 zgonach.