"Żadne programy społeczne nie są ograniczane w związku z tymi inwestycjami. Mamy pieniądze - dzięki dobrej polityce - i na programy społeczne, i na te wielkie inwestycje" – powiedział Szczerski w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Według Szczerskiego programy "mają znaczenie fundamentalne z kilku powodów: dają miejsca pracy w Polsce, rozwijają polską gospodarkę, rozwijają polska infrastrukturę, która jest niezbędna do tego, żeby dobrze funkcjonować gospodarczo, żeby rynek dobrze funkcjonował (…); wpisują się w program rozwoju i Unii Europejskiej, i naszego regionu w ramach Unii Europejskiej".

Szczerski dodał, że przekop Mierzei Wiślanego, Via Carpatia, rozbudowa sieci drogowej i tunel w Świnoujściu "to część szerszego rozwoju naszego regionu, który ma spowodować, że nasz region będzie rozwinięty jak cała reszta Europy".

"Po to budujemy Trójmorze i po jesteśmy w UE, żeby stać się jednym z centrów rozwojowych Europy. Kandydaci opozycji są kandydatami bez ambicji, chcą ograniczać rolę Polski, a nie ją wzmacniać, natomiast prezydent Andrzej Duda jest politykiem Polski ambitnej" – mówił Szczerski, komentując apel kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, by wstrzymać budzące kontrowersje wydatki – na przekop, CPK i Polska Fundację Narodową – a środki przekazać na walkę ze skutkami epidemii.

Pytany o spadkową tendencję Dudy w prezydenckich sondażach i wzrost notowań kandydata KO Szczerski zapewnił, że "nie ma żadnego niepokoju". "Trzeba po prostu pracować, przedstawiać swój dorobek, pan prezydent to właśnie czyni" – dodał.

"Niektóre sondaże są po to też robione, żeby wywołać pewien efekt, który potem stanie się samospełniającą się przepowiednią w oczach dziennikarzy. To nie sondaże prowadzą kampanię, kampanię prowadzi sztab, prezydent, który będzie konsekwentnie w tej kampanii prezentował swój punkt widzenia i swoją wizję przyszłości Polski" – powiedział. Według Szczerskiego "kluczem tej kampanii jest kwestia wiarygodności", a urzędujący prezydent "konsekwentnie prowadzi swoja politykę, jest wiarygodny; to, co mówił zrealizował".

W ubiegłym tygodniu Trzaskowski zaapelował do rządu o wstrzymanie budowy CPK, której budżet jest szacowany na 75 mld zł, i przekazanie tych pieniędzy na "poduszkę antykryzysową". Według kandydata KO ponad 100 mln zł przewidzianych na PFN należy przekazać na pomoc szpitalom, a blisko 2 mld zł zamiast na przekop Mierzei Wiślanej powinno zostać przeznaczonych na premie dla lekarzy i pielęgniarek.

W sobotę prezydent Duda zadeklarował chęć kontynuacji wielkich inwestycji. "Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, rezygnować z nich, bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki" - mówił prezydent, który z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedził tereny budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.