Kosiniak Kamysz pytany na środowej konferencji prasowej w Warszawie o senackie prace nad ustawą o wyborach prezydenckich podkreślił, że jemu zależy przede wszystkim na rzetelnym przeprowadzeniu głosowania; zapowiedział zgłoszenie własnego rozwiązania w tej sprawie.

"Jutro, najpóźniej pojutrze przedstawię propozycje dla wszystkich przedstawicieli życia politycznego, formacji politycznych, która - myślę - będzie w stanie wyprowadzić Polskę z tego rozgardiaszu" - zapowiedział lider ludowców.

"Jestem zwolennikiem wyborów, które rozstrzygną w końcu, kto będzie prezydentem w Polsce; ten stan zawieszenia nie powinien dłużej trwać" - zaznaczył. "Jest propozycja, dzisiaj o niej rozmawialiśmy z ekspertami, która wyprowadzi Polskę z tego wyborczego klinczu" - zapowiedział.

Podkreślił, że Koalicja Polska będzie dążyła do porozumienia w kwestii organizacji wyborów. Jak zauważył, do przeprowadzenia rzetelnych wyborów konieczne jest dobrze przygotowane prawo oraz wypracowanie politycznego porozumienia. "Jesteśmy w stanie zawieszenia rozstrzygnięć konstytucyjnych; konstytucja nie przewiduje, co się w takiej sytuacji robi, wiec potrzebne jest porozumienie polityczne, żeby nikt za chwilę nie kwestionował decyzji podjętych później przez Polaków" - ocenił szef PSL.

Jak zaznaczył rolą polityków jest znalezienie wyjścia z obecnej sytuacji.

We wtorek trzy połączone senackie komisje kontynuowały prace nad ustawą ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. - ich posiedzenie przerwano do poniedziałku. Tego samego dnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek zaapelowała do Grodzkiego, aby Senat przyjął tę ustawę jeszcze w tym tygodniu.

Kosiniak-Kamysz na środowej konferencji przekonywał również, że PSL Koalicja Polska jest jedyną formacją, która mówi o zmianach ustrojowych czy powołaniu izby samorządowej. Przekonywał, że konieczne jest ustanowienie sołectw oraz rad osiedli, jako pierwszej instancji samorządowej. Podkreślił również, że należy znowelizować ustawę o dochodach samorządów, aby wpływy z VAT gwarantowały stabilność jednostek samorządu.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza, samorządy utraciły w ostatnich latach możliwość decydowania w wielu kwestiach dotyczących życia ich mieszkańców. "Jestem gorącym zwolennikiem Rzeczpospolitej samorządowej, demokracji bezpośredniej, ustroju, który gwarantuję kontrolę społeczną" - zaznaczył szef PSL.

Podkreślił również, że jest za wprowadzeniem bonu inwestycyjnego dla samorządów, zwrotu podatku VAT z inwestycji samorządowych, nowych zasad finansowania oświaty oraz oddłużeniem szpitali, szczególnie powiatowych.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że samorządowcy będą mieć w nim swojego "reprezentanta i ambasadora". (PAP)

autor: Monika Zdziera