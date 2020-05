Wśród obowiązujących w Polsce na czas epidemii obostrzeń aktualny pozostaje zakaz organizowania m.in. zgromadzeń. Kontrowersje jednak wywołał ostatnio sobotni tzw. strajk przedsiębiorców, w związku z którym zatrzymano prawie czterysta osób. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zapowiedział po tym, że zwróci się do MSWiA z prośbą o "poluzowanie" zakazu.

W rozmowie z PAP wiceszef resortu spraw wewnętrznych zapewnił, że restrykcje nie były i nie są wprowadzane ze względu na chęć ograniczenia swobód obywatelskich, w tym wolności zgromadzeń, lecz wprowadzane są z powodów sanitarno-epidemiologicznych.

Jak zauważył Poboży, transmisja wirusa utrzymuje się cały czas mniej więcej na tym samym poziomie, a więc nie zmieniły się okoliczności, które uzasadniały wprowadzanie danych restrykcji. "Wprowadzanie ich było warunkowane rozprzestrzenianiem się wirusa i nasilaniem się epidemii. Tak samo odchodzenie od nich musi być warunkowane właśnie tym, że epidemia słabnie, a zachorowań jest mniej. Cieszymy się, że krzywa zachorowań jest pod kontrolą, ale na razie ona nie opada" - podkreślił.

"Gdy będziemy mieli od Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia informację, że sytuacja epidemiczna jest lepsza, a transmisja wirusa jest poniżej 1 (jedna osoba zaraża jedną osobę), co się uznaje za redukcję liczby zachorowań, to wtedy oczywiście będzie możliwy powrót do dyskusji o przywróceniu pełnej swobody zgromadzeń" – zaznaczył wiceszef MSWiA.

Wskazał przy tym, że rząd poluzował do tej pory obostrzenia m.in. w gospodarce. "Jakbyśmy wycofali się ze wszystkich restrykcji, to gdyby nadeszła druga fala epidemii, nie potrafilibyśmy nawet wskazać jej źródła" – dodał.

"Nigdy intencją wprowadzenia tych restrykcji nie była chęć ograniczenia wolności zgromadzeń. Intencją były tylko i wyłącznie kwestie sanitarne, mówiąc najprościej: bezpieczeństwo i zdrowie Polaków" – powiedział Poboży.

Zapytany o podnoszone argumenty, według których taki zakaz nie mógł być wprowadzony bez uprzedniego ogłoszenia np. stanu klęski żywiołowej, wiceminister odparł, że została wprowadzona zarówno tzw. ustawa covidowa, jak i rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "Poza tym funkcjonujemy w oparciu o przepisy ustawy o zwalczaniu epidemii" – dodał. (PAP)

