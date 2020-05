Rozporządzenie: na studiach medycznych więcej punktów za zdalne zajęcia praktyczne

Na studiach przygotowujących do jednego z zawodów medycznych będzie można w tym roku akademickim uzyskać więcej punktów ECTS za zdalne zajęcia praktyczne (40 proc. punktów ECTS, zamiast - jak dotąd - 20 proc.) To zmiana zawarta w nowelizacji rozporządzenia opublikowanego we wtorek.