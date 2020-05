W ramach "tarczy antykryzysowej" w życie weszły już dwie ustawy, które przewidują szereg rozwiązań pomocowych dla firm i pracowników. W zeszły czwartek Sejm uchwalił tzw. tarczę 3.0, czyli rządową nowelizację niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Nad ustawą pracuje obecnie Senat.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej: Janusz Cichoń, Joanna Frydrych i Mirosława Nykiel poinformowali we wtorek o złożeniu w Sejmie projektu ustawy, która miałaby uzupełnić to, czego - według nich brakuje w obecnej "tarczy". "Mamy co prawda za sobą już trzy +tarcze+ przyjęte przez Sejm, ale ta tarcza ciągle jest jak sito, nie brakuje w niej dziur" - ocenił Cichoń, dodając, że sygnały w tej sprawie KO otrzymuje m.in. od przedsiębiorców i samorządowców.

Polityk przypomniał, że swe propozycje klub KO składał już kilkakrotnie w postaci poprawek do projektów "tarcz" podczas prac w Sejmie, jednak dotychczas nie zyskały one aprobaty Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też - jak zaznaczył - KO podjęła decyzję o złożeniu nowego projektu ustawy.

Propozycje Koalicji zmierzają m.in. do zniesienia odpowiedzialności przedsiębiorców za szkody wyrządzone w związku z działaniami władz publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym szczególnie za szkody powstałe w wyniku wykonania przez przedsiębiorcę decyzji lub poleceń władzy publicznej. "Odpowiedzialność tą i koszty powinien wziąć na siebie skarb państwa" - powiedział Cichoń.

KO chce ponadto zlikwidować ograniczenia w handlu w niedzielę oraz wprowadzić mechanizm wsparcia dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych - SSE (chodzi o możliwość renegocjacji zawartych przez te firmy umów).

Projekt KO to także propozycje dotyczące branż turystycznej i hotelarskiej. Chodzi o upowszechnienie idei voucherów dla klientów biur podróży i hoteli, z których można będzie skorzystać w późniejszym terminie.

Koalicja opowiada się ponadto za zawieszeniem kontroli, inspekcji i postępowań administracyjnych w stosunku do aptek. "Dzisiaj nie ma czasu na kontrole; przedsiębiorców trzeba traktować jak partnerów, należy im zaufać, bo to oni stanowią główny strumień wpływów do budżetu" - przekonywała Joanna Frydrych.

KO postuluje ponadto zwolnienie z podatku PIT i CIT świadczeń dla przedsiębiorców. "Nie można z jednej strony wkładać do kieszeni, a z drugiej - od razu wyciągać" - zaznaczyła Frydrych.

Kolejne propozycje Koalicji zmierzają do wydłużenia okresu rozliczania strat za lata 2020-2022 z 5 do 10 lat, zwiększenie subwencji ogólnej dla samorządów oraz zawieszenie pobierania tzw. janosikowego (podatku solidarnościowego, które bogatsze gminy płacą na rzecz tych biedniejszych) do końca 2023 r. Koalicja chciałaby też przesunąć termin wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w małych firmach (z lipca 2020 r. na styczeń 2021 r.), a także opóźnić wejście w życie przepisów dotyczących tzw. matrycy VAT z planowanego 1 lipca na koniec tego roku. (PAP)

autor: Marta Rawicz