Jak zaznaczyła, mimo ustawowych zapisów dających ZUS czas na rozpatrzenie wniosków - to 30 dni po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc podlegający zwolnieniu - są one już rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane.

W województwie śląskim największa liczba płatników, która już otrzymała zwolnienie ze składek, jest w oddziale ZUS w Rybniku. Wsparcie trafiło tam do 8 471 płatników, a zwolnienie przekroczyło kwotę 11,8 mln zł. Jednak największą sumę wypłat w ramach tej pomocy zanotował oddział ZUS w Chorzowie, bo na blisko 13 mln zł dla 7350 przedsiębiorców. Na Podbeskidziu zwolnienia z opłacania składek za marzec otrzymało 8 225 płatników na ponad 10,8 mln zł. W częstochowskim oddziale takie wsparcie otrzymało już 6 524 biznesmenów na kwotę przekraczającą 8,1 mln zł. W sosnowieckim oddziale zwolniono z opłacania składek za marzec 8446 płatników na kwotę 11,8 mln zł, natomiast z terenu działalności zabrzańskiego oddziału ZUS wsparcie otrzymało 7013 przedsiębiorców na łączną sumę zwolnień ze składek przekraczającą 10,3 mln zł.

Przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona widoczna na Platformie Usług Elektronicznych w najbliższych dniach. "Aby odebrać odpowiedź z ZUS, wystarczy zalogować się do swojego konta, wejść w zakładkę Dokumenty i wiadomości i w skrzynce odbiorczej przejść do dokumentów wymagających poświadczenia odbioru" - przypomniała rzeczniczka.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni. Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Wypłacono też 43 mln postojowego dla mieszkańców woj. śląskiego. "W województwie śląskim do końca kwietnia na konta 21 302 przedsiębiorców oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych trafiło już prawie 43 miliony złotych" - poinformowała Beata Kopczyńska.

Wnioski o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej cały czas spływają do oddziałów ZUS. 70 proc. wniosków o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek za okres od marca do maja, 27 proc. to wnioski o świadczenia postojowe, natomiast tylko 3 proc. wniosków dotyczą ulg w opłacaniu składek. (PAP)

autorka: Anna Gumułka