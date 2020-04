Według gazety nakładki mają mieć rozmiar A4 i być wykonane z kartonu. Na środku będą miały napis w alfabecie Braille’a „Nakładka na kartę do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, a niżej wycięte kratki w miejscach do oddania głosu. Obok kratek będą liczby porządkowe, też zapisane alfabetem Braille’a. "Rzeczpospolita" podaje, że wykonawcę 22,7 tys. sztuk takich nakładek, na potrzeby pierwszej i ewentualnej drugiej tury, Krajowe Biuro Wyborcze wybrało 23 kwietnia.

Według "Rzeczpospolitej" nakładki wyprodukuje Altix Sp za 197 tys. zł. Szefowa KBW Magdalena Pietrzak mówi gazecie, że nakładki trzeba było zamówić, bo wymaga ich kodeks wyborczy. "Procedurę wszczęliśmy dużo wcześniej, bo w odróżnieniu od kart do głosowania nakładki objęte są wymogami prawa zamówień publicznych" – wyjaśnia. "Problem w tym, że nie wiadomo, czy do czegokolwiek się przydadzą. Po pierwsze, by były w użyciu, muszą pasować do kart do głosowania, a ustalenie ich wzoru jedna z ustaw antykryzysowych odebrała PKW. Ma się tym zająć minister aktywów państwowych Jacek Sasin z PiS i nawet poinformował, że karty są już drukowane" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak wskazuje gazeta, problem jest w tym, że ustawa upoważniająca go do ustalenia wzoru kart znajduje się jeszcze w Senacie. "Czy nakładki będą pasować do kart, pewności jeszcze nie ma, choć wiele wskazuje na to, że tak. Minister Sasin mówił już, że zamierza się kierować wzorem ustalonym w lutym przez PKW. Większym problemem jest to, w jaki sposób osoby niewidome dostaną nakładki. Dotąd czekały na nie w każdym lokalu wyborczym. W nadchodzących wyborach lokalów ma nie być, bo PiS dąży do uchwalenia ustawy, by odbyły się w całości korespondencyjnie" - zauważa dziennik.