Koronawirus w paryskich ujęciach wody do mycia ulic i podlewania ogrodów

Woda niezdatna do picia z wykrytym koronawirusem pochodzi z Sekwany i Kanału Ourcq. Używana jest do mycia stołecznych ulic i podlewania ogrodów czy wykorzystywana jest w fontannach, które są jednak obecnie nieczynne.źródło: ShutterStock

W czterech z 27 ujęć wody niezdatnej do picia w Paryżu służby sanitarne wykryły koronawirusa. Woda z nich używana jest m.in. do mycia ulic w stolicy Francji. Władze miasta zapewniają, że koronawirus nie przedostanie się do ujęć wody pitnej.