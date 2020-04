Starsza kobieta była hospitalizowana przez 12 dni w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (jednoimienny szpital zakaźny). Jej stan lekarze określili jako dobry. "W piątek pacjentka opuściła nasz szpital. Dwa wykonane testy wykazały, że nie jest ona już zakażona koronawirusem" – powiedziała PAP rzeczniczka szpitala Urszula Małecka.

Rzeczniczka podkreśliła, że 96-latka to najstarsza pacjentka wyleczona we wrocławskim szpitalu zakaźnym. To również najstarsza pacjentka na Dolnym Śląsku, która pokonała chorobę.

W środę wrocławski szpital zakaźny opuściła 90-latka, która także wyzdrowiała z COVID-19.

W piątek rano służby prasowe wojewody dolnośląskiego poinformowały o 43 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem na Dolnym Śląsku. Łącznie w regionie zanotowano 862 przypadki zachorowania na COVID-19, z czego – według Ministerstwa Zdrowia – 28 pacjentów zmarło.