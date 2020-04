Szef ONZ krytykuje wstrzymanie przez USA finansowania WHO

Sekretarz generalny ONZ skrytykował decyzję prezydenta Donalda Trumpa o zawieszeniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia. "To nie jest czas na zmniejszanie zasobów WHO, ani jakiejkolwiek innej organizacji humanitarnej walczącej z wirusem" - oświadczył we wtorek Antonio Guterres.