"Wszelkie informacje dotyczące dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych oraz tego co się dzieje po świętach, w tym również decyzje dotyczące egzaminów (ósmoklasistów i maturalnych) zostaną ogłoszone w ten czwartek" - oświadczył rzecznik rządu w Polskim Radiu 24.

"W czwartek wszystkie te decyzje zarówno w zakresie kwestii działalności szkół oraz egzaminów, restrykcji dotyczących spraw dostępu do poszczególnych miejsc, takich jak sklepy będą ogłoszone w czwartek" - dodał.

Müller dopytywany czy należy się spodziewać dalszych obostrzeń podkreślił, że nie należy tego tak interpretować. "Tu chodzi o to, żeby rozstrzygnąć czy aktualne obostrzenia będą nadal kontynuowane i w jakiej formie" - zaznaczył.

Rzecznik rządu wskazał, że ta kwestia jest przedmiotem analiz podczas spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. "To jest kwestia raczej przedłużenia aktualnych restrykcji niż narzucania kolejnych" - podkreślił.

Przypomniał, że większość dotychczasowych restrykcji obowiązuje do okresu Świąt Wielkanocnych, dlatego - jak dodał - trzeba podjąć decyzję na jaki okres mają być przedłużone i w jakim zakresie.

Müller był pytany czy zbliżające się egzaminy maturalne i ósmoklasistów się odbędą, ewentualnie czy ich termin ulegnie zmianie. "To zostanie ogłoszone w czwartek. Natomiast mogę zapewnić, że jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje dotyczące przesuwania egzaminów, to zapewnimy odpowiedni termin do przygotowania się do kolejnego ewentualnie wyznaczonego terminu" - zadeklarował rzecznik rządu.