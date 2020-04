Rzecznik Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Anna Górska poinformowała, że 13-latka, która opuszcza w piątek placówkę, trafiła do niej 23 marca.

Tym samym nastolatka jest pierwszą hospitalizowaną pacjentką w Krakowie, która po prawie dwutygodniowym pobycie w szpitalu wraca do domu. "Dodatkowe badania pobranych próbek nie wykazały już obecności groźnego wirusa w organizmie. Dziecko jest zdrowe" - wyjaśniła Górska.

Jak dodała, w szpitalu, pod opieką lekarzy Oddziału Chorób Infekcyjnych i Zakaźnych pozostaje dwójka dzieci. Jest to jedyny oddział, do którego trafiają te, z podejrzeniem lub stwierdzonym COVID -19 ze Śląska i z Małopolski, na terenie której stwierdzono do tej pory 235 zakażeń koronawirusem; w tym regionie zmarły w sumie cztery chore osoby.(PAP)

autorka: Nadia Senkowska