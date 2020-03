We Francji w ciągu ostatniej doby w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem zmarło 499 osób, liczba zgonów na Covid-19 zwiększyła się tym samym do 3523 - poinformował we wtorek francuski resort zdrowia. To trzeci dzień z rzędu, w którym dramatycznie wzrósł bilans ofiar śmiertelnych.