W ostatni wtorek Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z organizatorami potwierdzili przełożenie igrzysk. Była to sytuacja bezprecedensowa, pierwsza w 124-letniej historii nowożytnego olimpizmu.

Początkowo impreza w stolicy Japonii miała zakończyć się 9 sierpnia, a 16 dni później miała się rozpocząć paraolimpiada. Pandemia wstrzymała niemal wszystkie zawody sportowe na świecie, w tym zawody kwalifikacyjne do igrzysk Tokio 2020.

Japonia w przygotowania do tej imprezy zainwestowała już ok. 13 miliardów dolarów. Szacuje się, że w wyniku przełożenia będzie musiała wyłożyć kolejne trzy miliardy, by przeprowadzić zawody.