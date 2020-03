Radny Ursynowa Mateusz Rojewski (PiS) zaapelował w poniedziałek do burmistrza dzielnicy Roberta Kempy o rozważenie zamknięcia Lasu Kabackiego. W swojej interpelacji zwracał uwagę na „niesamowite ilości mieszkańców” odwiedzających Las Kabacki w ostatnim czasie, jak również na odbywające się w lesie imprezy, ogniska, grille.

Robert Kempa zapytany przez PAP o tę interpelację wyjaśnił, że Las Kabacki pozostaje w gestii warszawskich Lasów Miejskich. Zaznaczył jednak, że zamykanie obiektu przyrodniczego nie jest konieczne. „Jestem zwolennikiem egzekwowania prawa, a nie wymyślania takiego, które ciężko egzekwować. Las Kabacki stanowi 17 proc. terytorium Ursynowa, więc wprowadzenie takiego zakazu jest technicznie niewykonalne. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi przecież, że spacerowanie nie jest zakazane. Problemem więc nie jest to, tylko gromadzenie się skupisk ludzkich i to z tym należy walczyć” – podkreślił.

Dyrektorka Lasów Miejskich-Warszawa Andżelika Gackowska wyraziła w rozmowie z PAP podobny pogląd. Jej zdaniem zamykanie Lasu Kabackiego nie jest zasadne. „Sami odwiedzający Las Kabacki zachowujący odpowiedni odstęp nie są zagrożeniem, natomiast problemem są niektórzy ludzie gromadzący się w określonych miejscach na terenie lasu - czasami są to skupisko nawet po ok dwadzieścia osób. Zwróciliśmy się do policji i straży miejskiej o egzekwowanie zakazu gromadzenia się w tych miejscach” – powiedziała.

Wskazała, że szczególnie chodzi o obszar na skraju lasu przy Powsinie, gdzie znajdują się paleniska. Jest to popularne miejsce wśród mieszkańców Warszawy, którzy organizują tam grille.

Położony na styku Ursynowa i Wilanowa Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, to jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Warszawie i największy rezerwat przyrody w województwie mazowieckim. Las Kabacki sąsiaduje również z Parkiem Kultury i Wypoczynku w Powsinie oraz Ogrodem Botanicznym PAN. (PAP)

Autorka: Alicja Skiba