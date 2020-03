Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 10 maja, ewentualna druga - na 24 maja.

O możliwość przesunięcia terminu majowych głosowań Dworczyk był pytany w środę w radiu RMF FM. Szef KPRM powiedział, że "w obecnie obowiązującym porządku prawnym nie ma do tego przesłanek". "Natomiast problemy są i rzeczywiście sytuacja za tydzień, dwa tygodnie rzeczywiście może ulec zmianie" - zaznaczył.

Dodał, że rząd będzie obserwował jak rozwija się sytuacja związana z epidemią koronawirusa. "Jeśli zostaną spełnione przesłanki, które powinny być spełnione przed wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego, to rzeczywiście wtedy taki stan zostanie wprowadzony, a wybory zostaną przesunięte. Dopóki tych przesłanek nie ma, w obecnym porządku prawnym nie ma podstawy do tego, żeby przesunąć termin wyborów" - pokreślił Dworczyk.

Nie wykluczył, że jeśli sytuacja się zmieni, wybory być może zostaną przesunięte. "To jest uzależnione od rozwoju sytuacji" - zaznaczył szef kancelarii premiera.

Dworczyk pytany o zaplanowane na najbliższą niedzielę wybory uzupełniające w kilku gminach (chodzi o wybór członków rad lub wójta) przekonywał, że przeprowadzenie takiego głosowania jest możliwe.

"Tutaj oczywiście trzeba zachować szczególne względy bezpieczeństwa - te, które powinniśmy zachowywać na co dzień, czyli odpowiednie odległości. Być może niektóre osoby powinny być wyposażone w maski hepa - mówię o pracownikach tych, którzy będą mieli najczęściej kontakt z ludźmi. To są bardzo indywidualne decyzje, które muszą podejmować osoby na miejscu. Trudno, żeby ze studia w Warszawie dawać recepty jak przeprowadzić w małej gminie wybory uzupełniające do rady czy na stanowiska wójta" - dodał minister.

W najbliższą niedzielę wybory uzupełniające odbędą się w kilku gminach w województwach: łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim. W czterech przypadkach to wybory uzupełniające do rad gminy; w gminie Wierzchlas (Łódzkie) odbędą się wybory wójta.

Do tej pory potwierdzono w Polsce 246 przypadków zakażeń. Pięć osób zakażonych zmarło.