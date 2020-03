Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała w środę w radiowej Jedynce, że osoby pozostające w obowiązkowej kwarantannie domowej mogą liczyć na pomoc państwa. "Nikt nie pozostanie zostawiony sam sobie" - zapewniła.

Wyjaśniła, że jeżeli osoba jest w kwarantannie i potrzebuje pomocy - np. żywności czy leków - ale i pomocy psychologicznej - może się zwrócić do ośrodka pomocy społecznej. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych. Dodała, że ośrodki pomocy społecznej również same wychodzą z inicjatywą, docierając do osób w kwarantannie i dowiadują się, czy nie jest potrzebne wsparcie.

Zapewniła, że opieką objęci są także seniorzy. "Lada moment będzie ogłoszone dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych - tak jak i dla seniorów i dla osób objętych kwarantanną" - zapowiedziała. Wyjaśniła, że PFRON ogłosić ma dodatkowy program wsparcia opieki domowej dla osób niepełnosprawnych. "Ten program będzie w specustawie przedstawiony przez pana premiera. Osoby niepełnosprawne, które pozostają w domu, będą mogły się ubiegać o dodatkową opiekę specjalistyczną w domu" - wyjaśniła.

Zaznaczyła, że do pomocy osobom w potrzebie zgłosiły się także organizacje pozarządowe. Wolontariusza mogą się jednak zgłaszać także indywidualnie. "Dziś na stronie gov.pl/koronawirus, można zgłosić się jako osoba, która chce udzielić pomocy" - dodała. Wyjaśniła, że koordynacją działań związanych z pomocą zajmują się ośrodki pomocy społecznej.

Przypomniała też o 14-dniowych nowych zasiłkach dla rodziców na opiekę nad dziećmi do 8 lat. Stanowią one 80 proc. wynagrodzenia.