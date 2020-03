Pacjent pochodzi z Bydgoszczy i przebywa w miejscowym Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym.

W poniedziałek rano wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz poinformował o pierwszych siedmiu osobach zakażonych koronawirusem w regionie.

Pięcioro z nich pochodzi z Bydgoszczy. Są to mężczyzna i kobieta w sile wieku, kobieta i mężczyzna w starszym wieku oraz młody mężczyzna, którzy przebywają w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.

Dwie osoby z powiatu nakielskiego i żnińskiego pozostają na kwarantannie domowej. To mężczyźni w sile wieku, w dobrym stanie, którzy nie mają żadnych objawów choroby.

"Cztery z tych siedmiu osób to rodzina z Bydgoszczy. Zakaził się mężczyzna, który miał kontakt z obywatelką Hiszpanii, która trafiła wcześniej do szpitala ze zdiagnozowanym koronawirusem. On zaraził trzy osoby ze swojej rodziny" - poinformował wojewoda Bogdanowicz.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują obecnie trzy laboratoria badające osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem: w szpitalu zakaźnym w Bydgoszczy, w Instytucie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Czwarte laboratorium w najbliższych dniach zostanie uruchomione w szpitalu w Grudziądzu przemianowanym na zakaźny. Do niedawna próbki badane były w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu