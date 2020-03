Koronawirus na Białorusi. Kraj stosuje działania zgodne z rekomendacjami WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przekazała w komunikacie, że na obecnym etapie Białoruś wdraża działania zgodne z jej zaleceniami w związku z koronawirusem. Niestosowanie się do zaleceń WHO zarzuciły Białorusi władze Rosji.źródło: ShutterStock