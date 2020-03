Irlandia spodziewa się wzrostu liczby zakażonych. Do końca miesiąca do 15 tys.

Irlandia, koronawirusźródło: PAP/EPA

autor zdjęcia: AIDAN CRAWLEY

Rząd Irlandii spodziewa się, że liczba zachorowań na koronawirusa wzrośnie do końca miesiąca ze 169 obecnie do ok. 15 tysięcy - powiedział w poniedziałek p.o. premiera tego kraju Leo Varadkar. Przewiduje on, że pandemia będzie trwała przez wiele miesięcy.