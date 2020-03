Sklepy z artykułami spożywczymi, stacje benzynowe, apteki będą otwarte.

„To nie jest wojna, którą można wygrać samodzielnie, dlatego Nowy Jork współpracuje z sąsiednimi stanami, aby wprowadzić jednolite standardy” – podkreślił gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo.

Wyjaśnił, że chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, ale też ograniczenie wyjazdów z jednego stanu do drugiego po zakupy.

„Zgodziliśmy się na wspólny zbiór zasad, które będą obowiązywać we wszystkich naszych stanach, więc nawet nie myślcie o pojechaniu do sąsiedniego stanu, sądząc, że będzie tam inaczej” – ostrzegł Cuomo podczas konferencji prasowej z demokratycznymi gubernatorami Nedem Lamontem z Connecticut i Philem Murphym z New Jersey.

Bezprecedensowa koordynacja działań między stanami ma na celu spowolnienie pandemii, która dotknęła w regionie blisko 1000 osób, z czego dziewięć zmarło. Stan Nowy Jork odnotował w poniedziałek 732 potwierdzone przypadki koronawirusa, w tym w samym mieście 329. Także pięć z sześciu zmarłych w stanie osób pochodziło z Nowego Jorku.

Restrykcje w regionie przychodzą w ślad po zapowiedzianych w niedzielę w obliczu rozprzestrzeniania koronawirusa podobnych ograniczeń w Nowym Jorku. Gubernatorzy motywowali wspólną akcję „brakiem ogólnokrajowych wytycznych i standardów”.

Rząd federalny „pozostawał w tyle od samego początku kryzysu. (…). Szczerze mówiąc, stany nie mają zdolności ani władzy, aby nadrobić zaległości rządu federalnego” – ocenił Cuomo, dodając, że reakcja administracji USA na kryzys jest „niewybaczalna”. „Robimy wszystko co możemy” – dodał zauważając, że przywódcy stanowi i lokalni w USA podejmują różne akcje. Wzywał ich do koordynowania działań.

Obostrzenia w stanach Nowy Jork, New Jersey i Connecticut obowiązują od godz. 20 miejscowego czasu w poniedziałek. Zakaz zgromadzeń dotyczy także tych o charakterze prywatnym. Restauracje i bary mogą tylko przyjmować zamówienia na wynos. Zamknięte będą sale gimnastyczne, kina i kasyna. Postanowienia obowiązują aż do odwołania.

„Naszym głównym celem w tej chwili jest spowolnienie rozprzestrzeniania się tego wirusa, aby fala nowych infekcji nie spowodowała zaburzeń naszego systemu opieki zdrowotnej, a wszyscy zgadzają się, że zachowanie dystansu to najlepszy sposób” - wskazał Cuomo.

Gubernator Murphy w kontekście rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 zwrócił uwagę na potrzebę jak najbardziej zdecydowanych i mocnych działań. Zdaniem gubernatora Lamonta jeśli batalia z Covid-19 ma być skuteczna, musi być podejmowana wspólnie.

W piątek Cuomo informował, że Nowy Jork przyspiesza testy w związku z otrzymaniem federalnej zgody na otwarcie w stanie 28 laboratoriów prowadzących testy na koronawirusa. Jego zdaniem umożliwi to wykonywanie 6000 testów dziennie, w porównaniu z 3000 w ubiegłym tygodniu.

W niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział m.in. zamknięcie szkół publicznych w mieście, a także ograniczenie usług restauracji, barów i kawiarń, które będą mogły tylko przyjmować zamówienia na wynos. W poniedziałek Nowy Jork, Los Angeles i stan Waszyngton ogłosiły, że tymczasowo zostaną zamknięte budynki publiczne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)