Chodzi o 3 osoby z woj. mazowieckiego (Radom, Warszawa), 1 osobę z woj. małopolskiego (Kraków) i 2 osoby z woj. śląskiego (Zawiercie).

Resort podał, że pacjenci są w stanie stabilnym.

Łącznie jest 156 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem; trzy osoby zmarły.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta z koronawirusem MZ poinformowało 4 marca. Pierwszy zgon odnotowano 12 marca, zmarła 57-letnia kobieta, która przebywała w szpitalu w Poznaniu. 13 marca w szpitalu we Wrocławiu zmarł 73-letni mężczyzna, a 14 marca 66-letni mężczyzna hospitalizowany w Lublinie.

W poniedziałek Szumowski zapowiedział, że liczba chorych w nadchodzącym tygodniu na pewno będzie rosła w tempie jak to się działo w innych krajach Europy. Efektów decyzji, które podjęliśmy w najbliższych dniach, możemy oczekiwać za 7-10 dni.

mienia się definicja osoby z wysokiego ryzyka; wcześniej badane pod kątem zakażenia koronawirusem były m.in. osoby mające kontakt z chorymi; teraz testy będą wykonywane na osobach z objawami - poinformował w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

"Do tej pory badaliśmy tych pacjentów z wysokiego ryzyka i tak samo będziemy działać teraz, tylko zmienia się definicja osoby z wysokiego ryzyka. Wcześniej to była osoba, która miała kontakt bezpośredni (z osobą zakażoną koronawirusem - PAP) lub była za granicą, teraz przy transmisji poziomej (koronawirusa) większość osób z objawami będzie miała wykonywane testy" - powiedział Szumowski.

"I tak jak to w innych krajach wtedy było - ilość testów rośnie bardzo w górę, tak samo będzie u nas" - podkreślił minister zdrowia.

Na obecną chwilę mamy 19 laboratoriów przeprowadzających testy na obecność koronawirusa, to oznacza zwiększenie przepustowości badań do ok. 3 tys. na dobę - mówił w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ograniczenie kontaktu między ludźmi i transmisji wirusa będzie skutkowało tym, że w przeciągu najbliższych 7-10 dni spadnie tempo wzrostu rozprzestrzeniania się wirusa - podał w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Da nam to szansę na terapię - dodał.