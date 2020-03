W piątek rano resort zdrowia potwierdził kolejne 7 przypadków zarażenia koronawirusem - dotyczą Leżajska, Lublina, Wrocławia, Łodzi. w związku z tym liczba chorych wzrosła do 58. Jedna z zakażonych osób zmarła.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, pytana w piątek w TVN24 o to, czy rząd planuje zamknąć duże centra handlowe odparła, że są to decyzje, które może podejmować minister zdrowia. Dodała, że sytuacja z nimi związana będzie omawiana na piątkowym sztabie kryzysowym. "Od wczoraj, od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego to są takie decyzje, które może podejmować minister zdrowa. Dzisiaj mamy poranny sztab kryzysowy. Sama też jestem adresatem wielu pytań od Polaków w zakresie dużych centrów handlowych" - powiedziała Emilewicz.

Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk w Radiu Plus, pytany o kwestię ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego powiedział, że minister zdrowia wyda dziś rozporządzenie, w którym "skorzysta zapewne z części uprawnień, na które pozwala wprowadzenie stanu epidemii, bądź stanu zagrożenia epidemią".

Dworczyk pytany o ewentualne decyzje dotyczące zamykania granic - tak jak to robią niektóre kraje europejskie - stwierdził, że "analizujemy wszystkie rozwiązania". "Odpowiedzialny rząd, który myśli nie tylko o tym, co jest tu i teraz, tylko o potencjalnym rozwoju sytuacji w najbliższych dniach musi analizować wszystkie scenariusze" - zaznaczył.

"Te decyzje będą (podejmowane) właśnie na forum rządowego zespołu zarządzania kryzysowego i potem będziemy je komunikować" - mówił szef KPRM.

Dopytywany czy na piątkowym posiedzeniu zespołu będzie dyskutowany temat zamknięcia granic powiedział: "Na pewno będzie to jeden z tematów, który będzie w agendzie dzisiejszego spotkania".

W ostatnich dniach na posiedzeniach rządowego zespołu zapadły decyzje m.in. o zawieszeniu od 12 marca do 25 marca zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych; odwołaniu wszystkich imprez masowych; zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin oraz wsparciu wojska dla antyepidemicznych działań na lotniskach.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.(PAP)

autor: Rafał Białkowski