Włochy: Do 1016 wzrosła liczba zmarłych zakażonych koronawirusem

Szef Obrony Cywilnej, rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli poinformował, że liczba chorych wzrosła od środy o ponad 2200.źródło: ShutterStock

Z 827 do 1016 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - to najnowszy bilans, jaki został przedstawiony w czwartek na codziennej konferencji prasowej. W całym kraju choruje obecnie ponad 12 tysięcy osób.