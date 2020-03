57-latka była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której – w poniedziałek - potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej.

Zmarła kobieta w ostatnim czasie nie była za granicą i nie miała kontaktu z osobą, która miałaby podejrzenie lub rozpoznanie choroby COVID-19. Według wstępnych ustaleń, kilkanaście dni temu miała kontakt z osobą, która wróciła z Włoch.

W czwartek na konferencji prasowej zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski poinformował, że 57-latka zmarła. O śmierci kobiety została powiadomiona wcześniej jej rodzina.

Solarski dodał, że obecnie w poznańskim szpitalu hospitalizowane są 2 osoby zarażone koronawirusem, zaś na obserwacji w szpitalu przebywa 16 osób. Wiceprezydent podkreślił, że dwie osoby, u których w Poznaniu potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2, czują się dobrze – to mąż i 25-letnia córka zmarłej kobiety.

Wiceprezydent Poznania: Zmarła 57-letnia kobieta, u której stwierdzono koronawirusa. pic.twitter.com/1NdhN1mTFF — PAP (@PAPinformacje) March 12, 2020

Kondolencje od prezydenta

- Dotarły do mnie tragiczne wieści z Poznania; mamy pierwszą osobę, która zmarła na skutek zachorowania na koronawirusa; przekazuję wyrazy współczucia dla najbliższych - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda.

"Dotarły do mnie tragiczne wieści z Poznania. Przed momentem rozmawiałem z panem ministrem zdrowia. Stało się to, czego - niestety - obawialiśmy się w ciągu ostatnich dni. Mamy pierwszą osobę, która zmarła na skutek zachorowania na koronawirusa. Przekazuję wyrazy współczucia dla najbliższych" - mówił prezydent na czwartkowym briefingu prasowym.

Andrzej Duda przekazał, że szczegółowe informacje w tej sprawie przekaże minister zdrowia Łukasz Szumowski na konferencji prasowej o godz. 13.

Liczba zakażonych

Według ostatnich danych, obecnie w całym regionie z powodu koronawirusa kwarantanną objęto 89 osób, zaś 717 jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

W Polsce jak dotąd potwierdzono 47 przypadków koronawirusa. O pierwszym polskim przypadku poinformowano 4 marca. Osoby, u których wykryto koronawirusa, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu i Krakowie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował w środę, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie. Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.