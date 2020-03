Mamy jeden dodatkowy przypadek potwierdzonego zarażenia koronawirusem. Jest to 18 taki przypadek, trzeci na terenie województwa mazowieckiego - poinformował we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według informacji resortu zdrowia, jest to mężczyzna w sile wieku. Stan jego zdrowia jest dobry.