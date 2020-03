Od popołudnia w niedzielę do poniedziałku rano liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się w Hiszpanii z 17 do 24. Na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu liczba zgonów podwoiła się w ciągu niespełna doby do 16.

Pięć innych zgonów w związku z koronawirusem odnotowano w Kraju Basków, a po jednym w Katalonii, Aragonii oraz we wspólnocie autonomicznej Walencji.

W ciągu zaledwie doby liczba zainfekowanych osób wzrosła w kraju z 600 do 900.

W regionie Madrytu zarejestrowano też najwięcej zakażeń - blisko 450; liczba zakażeń podwoiła się tam w ciągu jednego dnia.

Według służb medycznych ze szpitali w Hiszpanii wypisano dotychczas jedynie 30 pacjentów wyleczonych z Covid-19.

W poniedziałek dwa pierwsze przypadki zakażenia zostały potwierdzone przez służby sanitarne wspólnoty autonomicznej Murcji, na południowym wschodzie kraju; dotąd był to jedyny region Hiszpanii bez koronawirusa. Jednym z pacjentów jest pięciomiesięczne niemowlę, którego rodzice pochodzą z Madrytu.

W poniedziałek rano z powodu epidemii koronawirusa zamkniętych zostało w Hiszpanii kilka szkół.