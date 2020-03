MZ: W Polsce nie stwierdzono nowych przypadków zarażeń koronawirusem



Warszawa, 05.03.2020 (ISBnews) - W Polsce nie stwierdzono nowych przypadków zarażeń koronawirusem – wynika z informacji Ministerstwa Zdrowia (MZ). Jedyny chory pacjent, u którego wynik badania był pozytywny przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Dotychczas pod kątem obecności koronawirusa przebadano 676 próbek.

Jednocześnie w związku z podejrzeniem koronawirusa hospitalizowane są 92 osoby, 490 zostało objętych kwarantanną, a 5 647 – nadzorem epidemiologicznym. Czas inkubacji wirusa wynosi do 14 dni.

Polskie laboratoria mogą diagnozować dziennie do 2000 próbek na obecność koronawirusa. Są to Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, wojewódzki szpital zakaźny w Warszawie, oraz wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne w Olsztynie, Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Łodzi i Poznaniu.

Na świecie zanotowano dotychczas blisko 96,8 tys. przypadków zachorowań w 87 krajach. Najwięcej chorych jest w Chinach (ponad 80 tys.), w Korei Płd. (ponad 6 tys.), w Iranie (3,5 tys.) i we Włoszech (ponad 3 tys.). Wzrosła liczba chorych w Niemczech (do ponad 440), we Francji (do 367), w Hiszpanii (do 248), a także innych państwach. W ciągu ostatniej doby zachorowały osoby na Węgrzech i na Słowenii.

(ISBnews)