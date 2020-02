W środę, w trakcie III Kongresu Czystego Powietrza Elżbieta Lanc członkini zarządu Województwa Mazowieckiego i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisali deklarację współpracy dotyczącą poprawy jakości powietrza. Zapowiedzieli też, że Warszawa będzie stopniowo odchodzić od palenia węglem.

Samorząd Mazowsza poinformował, że w ramach prac nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, zlecił przygotowanie analiz, na podstawie których możliwe byłoby zaostrzenie przepisów. Ich celem było sprawdzenie ewentualnych efektów wprowadzenia zakazu spalania paliw stałych w Warszawie.

"Spalania węgla nie można zakazać z dnia na dzień. Wprowadzenie tak znaczącego zaostrzenia postanowień uchwały musi być dobrze przemyślane i racjonalnie realizowane" - mówiła Elżbieta Lanc. "Cieszy nas deklaracja Warszawy o gotowości do zmian. My, jako samorząd Mazowsza deklarujemy pomoc organizacyjną, ale też finansową w ramach środków unijnych i środków z budżetu województwa" - dodała.

"Walka o czyste powietrze w stolicy jest moim priorytetem" - mówił z kolei prezydent Warszawy. Podkreślił, że miasto inwestuje w ekologiczny transport publiczny, zieleń oraz wspiera mieszkańców Warszawy w wymianie tzw. "kopciuchów". "Chcemy wyeliminować węgiel używany w indywidualnych źródłach ogrzewania oraz wprowadzić zakaz palenia w kominkach i innych urządzeniach niebędących głównymi źródłami ciepła w dniach z prognozowanym przekroczeniem normy jakości powietrza" - dodał. Zaznaczył, że zgodnie z przewidywaniami, będzie można wdrożyć te przepisy w IV kwartale 2023 roku.

"Natomiast już dziś mamy atrakcyjny program dotacyjny do ekologicznych źródeł ogrzewania. Warszawiacy, którzy w tym roku złożą wniosek do miasta o dofinansowanie likwidacji starego pieca, mogą liczyć na 100 proc. pokrycia kosztów inwestycji" – zaznaczył Trzaskowski.

Miasto przypomina, że w 2019 r. przyjęto ok. 800 wniosków o dotacje na wymianę kotłów w lokalach prywatnych. Z kolei w zasobie komunalnym stolica w zeszłym roku zlikwidowała 543 tzw. "kopciuchy". Do likwidacji pozostaje ich jeszcze ok. tysiąca, które - jak zaznacza stołeczny ratusz - zostaną wymienione do końca 2021 r.

W podpisanej na Kongresie Czystego Powietrza deklaracji samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają, obok ścisłej współpracy nad zaostrzeniem przepisów uchwały antysmogowej, rzetelną wymianę informacji, dającą możliwość właściwego diagnozowania problemów i doboru adekwatnych środków, prowadzenie działań podnoszących efektywność egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej oraz prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną w zakresie zagrożeń wynikających z zanieczyszczeń powietrza oraz podejmowanie działań rozszerzających współpracę o kolejnych partnerów, tak aby działania realizowane były w coraz szerszym zakresie i przynosiły coraz lepsze efekty.

Organizatorami III Kongresu Czystego Powietrza są Samorząd Województwa Mazowieckiego i Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Stołeczne Warszawa i Mazowiecka Agencja Energetyczna sp. z o.o.(PAP)