Turcja. 38 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, akcja ratunkowa dobiega końca

Według rządowej agencji ds. katastrof i sytuacji nadzwyczajnych AFAD od piątku pod gruzami znaleziono 45 żywych osóbźródło: PAP

autor zdjęcia: STR

Do co najmniej 38 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi o magnitudzie 6,7 we wschodniej Turcji - podały w niedzielę tureckie władze. Rannych jest ok. 1600 osób.