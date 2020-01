"Sekretarz generalny ONZ ma nadzieję, że testy te nie zostaną jednak wznowione" - stwierdził w oświadczeniu rzecznik i dodał, że Antonio Guterres nadal popiera rozmowy, które doprowadzą do pełnej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

"Dyplomatyczne negocjacje to jedyna droga do trwałego pokoju" - podkreślił rzecznik sekretarza generalnego ONZ.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un powiedział we wtorek, że w związku z brakiem reakcji Stanów Zjednoczonych na północnokoreańskie apele o wznowienie rozmów, które uwzględniałyby interesy obu stron, a nie tylko Waszyngtonu, "Korea Płn. nie widzi żadnego powodu, by stosować się do moratorium na przeprowadzanie prób jądrowych", które przyjęła przed rozmowami z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy KRLD Kim Dzon Una w czerwcu w 2018 r.

Pjongjang nie zamierza też dłużej zachowywać moratorium na testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM). "Odstąpimy od przyjętych na siebie ograniczeń, ponieważ Stany Zjednoczone nie uznały za stosowne zrezygnować z ćwiczeń wojskowych, jakie przeprowadziły niedawno wraz z armią Korei Płd." - podkreślił Kim Dzong Un.

Zagroził, że "Stany Zjednoczone będą bezradnie cierpieć", jeśli nadal będą stosować swe "gangsterskie metody" i zwlekać z rozpoczęciem dialogu. "Nie pozwolimy jednak, by korzyści z prowadzenia rozmów były wyłącznym przywilejem Ameryki" - powiedział Kim Dzong Un. (PAP)

sp/