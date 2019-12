BiH: Bośniak skazany na 4 lata za walkę w Syrii

24-letni Bośniak, który był bojownikiem Państwa Islamskiego (IS), został w piątek skazany na 4 lata więzienia za zorganizowanie grupy terrorystycznej i walkę dla IS w Syrii - poinformował sąd Bośni i Hercegowiny. Oskarżony przyznał się do winy, co wpłynęło na długość kary.