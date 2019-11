W poniedziałek na portalach społecznościach wybuchła dyskusja na temat rzekomych - według władz stolicy - planów ograniczenia przez warszawski samorząd nakładów na ochronę zwierząt. Na Twitterze Patryk Jaki informował, że ratusz planuje w 2020 roku ograniczyć o blisko 1,5 mln zł dofinansowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu".

Justyna Glusman, dyrektor-koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy, wyjaśniła we wtorek podczas konferencji prasowej, że zamieszanie medialne wokół budżetu schroniska "Na Paluchu", wynika z błędnej interpretacji tabeli ze środkami budżetowymi przedstawionej w poniedziałek na miejskiej komisji ochrony środowiska.

"Od wczoraj mamy do czynienia z burzą dotyczącą schroniska Na Paluchu. Burzą wywołaną przez PiS, które jak zwykle używa każdego pretekstu, żeby przypuścić atak polityczny na Warszawę. Wiem jak wiele pracy i serca w opiekę nad zwierzętami wkładają dyrektor i pracownicy schroniska, dlatego zapewniam, że placówka dostanie co najmniej takie same pieniądze jak w 2019 roku. Podjęliśmy taką decyzję w ratuszu i w najbliższych dniach potwierdzą ją radni" - napisał na swoim facebookowym koncie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W ocenie Trzaskowskiego przedstawiciele rządu starają się uderzać w samorządy, posługując się nieprawdziwymi informacjami. "Tym razem wzięli sobie na cel placówkę dla bezdomnych zwierząt i zamiast oferować konkretną pomoc, skupiają się na grze politycznej. Swoją interwencję zapowiedział sam premier Mateusz Morawiecki" - przypomniał.

Prezydent Warszawy poinformował jednocześnie, że schronisko czeka na decyzję w sprawie umowy dysponowania gruntem. "Panie Premierze, ja się bardzo cieszę, że oferuje Pan pomoc dla schroniska. Tak się składa, że placówka czeka na decyzję państwowej spółki PPL w sprawie długoterminowej umowy dysponowania gruntem, dzięki której moglibyśmy wyremontować sporą część schroniska" - napisał Trzaskowski. "Dlatego, Panie Premierze, czekamy na pomoc w tej konkretnej sprawie, bo wierzymy, że szczerze zależy Panu na losie podopiecznych schroniska Na Paluchu" - podkreślił. (PAP)