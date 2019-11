Przewodniczący-elekt Rady Europejskiej spotkał się z szefem polskiego rządu w ramach tournée po Europie. Choć oficjalnie stanowisko Michel obejmuje 1 grudnia zdążył już odwiedzić m.in. Berlin, Paryż, Rzym, Pragę, Budapeszt i Dublin.

Po rozmowach w kancelarii premiera i spotkaniu z mediami szef polskiego rządu i przewodniczący-elekt RE odbyli spacer po warszawskiej Starówce oraz zapalili znicz przed pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie i złożyli kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego.

"Zapalam dziś znicz ku pamięci bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim. To miejsce upamiętnia polskich Żydów, zmuszonych do życia w getcie warszawskim, którzy walczyli przeciw nazistom. Nie wolno nam o nich zapomnieć" - podkreślił we wpisie zamieszczonym w języku polskim na Twitterze Charles Michel.

Nowy szef Rady Europejskiej będzie po raz pierwszy przewodził szczytowi UE 12-13 grudnia; jednym z tematów spotkania będzie długoterminowy budżetu UE. (PAP)