Prezydent stolicy zaapelował też do premiera o pomoc finansową w realizacji kluczowych inwestycji w mieście.

Apel ten ma związek ze zmniejszonymi dochodami stolicy. Prezydent Trzaskowski zaznaczył, że w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rząd i reformą edukacji, dochody Warszawy zmniejszą się o 810 mln zł.

"Zwracam się do premiera, prosząc go - w związku tymi dochodami, które zabierają pieniądze samorządom, w związku ze wzrastającymi kosztami edukacji - o współfinansowanie ważnych dla Warszawy inwestycji. To jest standard, że rządy współfinansują inwestycje w stolicy" - oświadczył Trzaskowski.

Zaznaczył przy tym, że władze Warszawy czekają na odpowiedź rządu do 6 grudnia. Jak dodał, jest to najpóźniejszy termin, w którym można dokonać autopoprawki do budżetu. "Jeśli rząd nie udzieli nam odpowiedzi będziemy musieli dokonać zmian w programie inwestycyjnym. Będziemy musieli zamrozić budowę obwodnicy śródmiejskiej Warszawy".

Trzaskowski wskazał też, że bez wsparcia finansowego rządu, warszawski magistrat będzie musiał odłożyć w czasie budowę Sinfonia Varsovia i siedziby Teatru TR na pl. Defilad.

Prezydent zapewnił, że jeśli poprawi się sytuacja w budżecie miasta, to ratusz powróci do realizacji tych inwestycji.