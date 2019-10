Ostateczne dane PKW: PiS zdobyło 235 mandatów w 460-osobowym Sejmie



Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Ostateczne dane Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) wskazują, że w niedzielnych wyborach do parlamentu Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zdobyło 235 mandatów poselskich, a Koalicja Obywatelska (PO) - 134, podała PKW.

Według danych PKW, Lewica wprowadzi 49 posłów, PSL-Kukiz - 30, Konfederacja 11 posłów, oraz Mniejszość Niemiecka -1 do 460-osobowego Sejmu.

W Senacie znajdzie się 48 przedstawicieli PiS, KO wprowadzi 43 senatorów, PSL-Kukiz - 3, SLD - 2, a po jednym mandacie zdobyli: Lidia Staroń, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz i KW Wyborców Demokracja Obywatelska, podała wcześniej Komisja.

Oficjalne dane co do frekwencji, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą osiągnęły poziom 61,74%. W 2015 r. frekwencja wyniosła 50,92%, a w 2011 r. - 48,92% (najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych uzyskano w 1989 r.: 62,11%).

W październiku 2015 roku wg. ostatecznych danych PKW w wyborach do parlamentu Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zdobyło 235 mandatów poselskich, a Platforma Obywatelska (PO) 138, Kukiz'15 wprowadził 42 posłów, Nowoczesna - 28, a Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 16 do 460-osobowego Sejmu. W Senacie znalazło się 61 przedstawicieli PiS, PO wprowadziło 34 senatorów.

