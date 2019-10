Z informacji przekazanych przez rzecznika wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzeja Borowiaka wynika, że mężczyzna zerwał materiały wyborcze około godz. 13.

Policjanci zakwalifikowali to zachowanie jako złamanie art. 67 Kodeksu Wykroczeń i ukarali 35-latka 150 zł mandatem. To pierwszy incydent dotyczący naruszenia ciszy wyborczej w Wielkopolsce.

W niedzielę od 7.00 do 21.00 w Polsce odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Od północy z piątku na sobotę obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia wyborów.

Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.00 W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Za złamanie ciszy grozi nawet 1 mln zł grzywny. (PAP)

Autor: Szymon Kiepel