Minister Borys-Szopa w niedzielne popołudnie wzięła udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym w Sulejówku pod Warszawą.

"Dzięki programowi 500 plus możemy nie tylko zwiedzać piękne miejscowości, ale przede wszystkim poznawać polskie rodziny, rozmawiać z tymi rodzinami, dowiadywać się, co jeszcze ewentualnie moglibyśmy zrobić i w jaki sposób odbierane jest to, co do tej pory zrobiliśmy" – powiedziała minister rodziny.

"Sulejówek to przepiękne miasto. Wcale się nie dziwię, że marszałek (Józef) Piłsudski szczególnie sobie to miasto upodobał" – dodała.

Szefowa MRPiPS przypomniała, że od początku funkcjonowania programu 500 plus do rodzin trafiło w sumie prawie 77 mld zł. "Mam nadzieję, że państwo również dostrzegacie, że te pieniądze trafiły w dobre ręce i że była to doskonała inwestycja w polskie rodziny" – powiedziała Borys-Szopa.

Poinformowała, że w Sulejówku rodziny złożyły do tej pory 1900 wniosków o 500 plus i 1200 wniosków o "Dobry start".

W pikniku uczestniczyli także m.in. wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, mazowiecki komendant Ochotniczego Hufca Pracy Wiesław Leszko i posłanka PiS Teresa Wargocka.

"To spotkanie jest dowodem na to, jak bardzo polityka prorodzinna była w Polsce oczekiwana" – powiedziała posłanka Wargocka. Dodała, że rodzice dają "ogromny wkład w rozwój naszego narodu, w naszą przyszłość".

"Pierwszy raz posłem zostałam w 2007 r. i już wtedy myśleliśmy o poważnej polityce prorodzinnej na wzór polityki rodzinnej w państwach Unii Europejskiej. Wtedy w najśmielszych wyobrażeniach nie mogliśmy przewidzieć, że program 500 plus może objąć wszystkie dzieci w Polsce" – powiedziała posłanka PiS.

Podkreśliła, że program 500 plus to wyraz uznania od państwa polskiego za wychowanie młodego pokolenia Polaków.

Podczas pikniku ministerstwo rodziny przygotowało dla najmłodszych uczestników wiele atrakcji. Dzieci mogły wziąć udział w pracach plastycznych, turnieju szachowym, bawić się w basenie z kulkami czy zaprojektować przypinkę na ubranie. Chętni mogli także obejrzeć pokaz sprzętu służb, m.in. straży pożarnej i pogotowia ratunkowego.

Program "Rodzina 500 plus" w nowej odsłonie zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Osoby, które mają przyznane do 30 września br. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od początku lipca wnioski o świadczenie można składać za pośrednictwem internetu. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną, podczas wizyty w urzędzie.