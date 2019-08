UE odmawia jednak renegocjowania umowy o wyjściu, a dopuszcza tylko możliwość zmiany zapisów w dołączonej do porozumienia deklaracji politycznej.źródło: ShutterStock

W przypadku brexitu bezumownego służba zdrowia NHS będzie miała dostęp do wszystkiego, co potrzebne, a robienie zapasów leków jest przeciwskuteczne - zapewnił w środę Michael Gove, odpowiedzialny w brytyjskim rządzie za przygotowania do twardego brexitu.