Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, 14 sierpnia prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem zajmie się opiniowaniem spraw dotyczących młodych Polaków i wspieraniem działań na rzecz zwiększenia zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi.

Rada ma się składać z nie mniej niż 20 i nie więcej niż 35 osób. Jej członkami mają być przedstawiciele: prezydenta, premiera, Rzecznika Praw Dziecka, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W skład rady wejdą także m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego i Parlamentu Studentów RP, którzy będą stanowić w sumie co najmniej połowę jej składu. Członkostwo w radzie będzie kadencyjne – kadencja rady ma trwać 2 lata.

Centrum Informacyjne Rządu zwracało uwagę, że postulat utworzenia instytucji, w której ramach przedstawiciele młodych Polaków mogliby wejść w dialog z przedstawicielami władz publicznych, pojawił się w programie "Wizja dla młodego pokolenia", który w 2015 r. koalicja młodzieżowych organizacji pozarządowych przekazała czołowym przedstawicielom życia publicznego.

"Rada będzie miejscem spotkania organizacji pozarządowych i instytucji państwowych z przedstawicielami młodzieży. Projekt przewiduje zapraszanie do współpracy młodych osób angażujących się w działania rad młodzieżowych przy jednostkach samorządu terytorialnego. To szybko rozwijające się środowisko nie miało do tej pory przestrzeni do prezentowania swoich postulatów administracji rządowej" – wskazywał CIR.

Według rządowych szacunków, na realizację zadań ustawowych przez radę rocznie trzeba będzie przeznaczyć ok. 300 tys. zł.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia. Powołanie rady pierwszej kadencji ma nastąpić w ciągu 6 miesięcy od wejścia ustawy w życie.(PAP)

Autorka: Olga Zakolska