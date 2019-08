Zaapelował, by nie posługiwać się takimi argumentami w kampanii wyborczej.

Prezydent podczas swojego przemówienia w Katowicach mówił o doniesieniach medialnych dotyczących możliwości obniżenia wojskowych emerytur. Nazwał je "plotkami" i "absolutną, wstrętna nieprawdą".

"Nigdy nie podpisze ustawy, która będzie godziła w to, co otrzymują ci, którzy służyli Rzeczypospolitej i w ich najbliższych, którzy po nich pozostali. Gwarantuje to dzisiaj i mówię to z całą mocą i całą odpowiedzialnością. Było to wstrętne pomówienie, albowiem nie ma w tej chwili żadnych takich planów, ani założeń, aby cokolwiek takiego było przewidywane" - mówił prezydent.

Zwrócił się też do polityków, by nie posługiwali się takimi "kłamliwymi argumentami" w trwającej kampanii wyborczej. "Jest to po prostu ohydne i nieprzyzwoite. Ohydne nie dlatego, że dzieje się w kampanii wyborczej. Ohydne dlatego, ze wzbudza obawę kobiet, które często zostały same po śmierci swoich mężów. (...) Apeluje, by takimi argumentami się nie posługiwać" - powiedział Duda.

Wyjaśnił, że w ostatnim czasie od wdów żołnierzy otrzymał w tej sprawie "kilka telefonów, które ścisnęły mu serce".

Centralne obchody Święta Wojska Polskiego, organizowane co roku 15 sierpnia w Warszawie, tym razem odbywają się w Katowicach, dla upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu powstania śląskiego.