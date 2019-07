Boris Johnson obejmując stanowisko nowego premiera Wielkiej Brytanii zapowiada zrealizowanie brexitu, zjednoczenie kraju i pokonanie Jeremy'ego Corbyna. Wydaje się jednak, że lider Partii Pracy próbuje wykorzystać jedną z ostatnich okazji, żeby zostać premierem. Czeka na możliwość ogłoszenia wotum nieufności dla nowego rządu. Wniosek w tej sprawie może być złożony nawet jutro.

Dzisiaj nowy premier powoła pierwszych członków swojego rządu. Już pojawiła się informacja, że Jeremi Hunt, obecny minister spraw zagranicznych odmówił objęcia stanowiska sekretarza do obrony. Bardzo możliwe, że Hunt zostanie ministrem finansów.

Przemawiając przed siedzibą rządu na Downing Street Boris Johnson zapowiedział wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej "bez żadnego ale" zgodnie z planem, tj. 31 października. Zapewnił, iż "udowodni krytykom, że nie mają racji" i zrealizuje obszerny plan reform w polityce wewnętrznej.

Boris Johnson, mimo że wypowiada się po stronie bezumownego rozstania się z Unią, liczy, że kanclerz Merkel będzie otwarta na różne ruchy dotyczące wyjścia. Wielka Brytania jest jednym z największych partnerów handlowych naszego zachodniego sąsiada. Chociażby z tego prostego powodu nie potrzebują dodatkowego obciążenia, jakim może być wyjście bez umowy.

- Nie da się, mimo tego, co mówią zwolennicy twardego brexitu , odciąć się dnia na dzień. Unia pozostaje głównym partnerem handlowym i pozostanie nim przez najbliższe lata. Tak czy inaczej, bezumowne wyjście przyniesie kryzys, recesję i perturbacje w handlu oraz zwiększenie bezrobocia. Zarówno Unia, jak i Wielka Brytania chcą tego uniknąć – mówi dr Krzysztof Winkler z Uniwersytetu Warszawskiego, Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych "Britannia".

Wielu ekspertów uważa, że hasło „brexit bez umowy” jest taktyką negocjacyjną, formą nacisku na UE. Musi to być argument, który zmusi Brukselę powrócić do negocjacji z Londynem, bowiem nie ma na Wyspach polityka, który by miał na tyle odwagi i charyzmy, aby uznać, że brak porozumienia z UE jest jedynym rozwiązaniem.